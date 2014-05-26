Программа для браузерной игры

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Закрыт3 заявки186 просмотров

Доброго дня.

Нужно написать небольшую программу для браузерки.

Браузерка заточена под IE старой версии.

Программа под win 7, 8, 10

Отдельная программа, не расширение под браузер.

Основное:

1. При запуске появляться окно входа (логин, пароль, flash пароль) + возможность использовать прокси (ip, порт, логин, пароль). + уникальный ключ. Все эти данные должны сохраняться при последующих входах.

2. Уникальный ключ выдается каждому пользователю, лично мной. Его проверка должна как то осуществятся, по его сроку действия и соответствию. Возможно БД MySQL на моем сервере? Если ключ не соответствует пользователю, который входит или срок истек - программа просто закрывается. Если все соответствует - идем дальше.

3. Входим в игру через программу. В игре так сказать реализовано "фермерское хозяйтво" и задача этой программы:

а) осматривать локацию (нажатие кнопки "оглядеться"), если нужного нет (задается в настройках, чего и сколько срезать) - переходим в другую локацию, иначе 

б) Срезать если есть нужное, распознать защитный код, ввести его и срезать (кнопка срезать).

в) Далее алгоритм повторяется.

Больше всего волнует вопрос с распознанием кода, на его ввод дается 20 секунд, при не верном вводе вылезает таймаут на 50 секунд.

Какие идеи? 

Дизайн - пока на ваш вкус. 

Функционал пока этот, далее с исполнителем будем реализовывать дополнительный функционал на ежемесячной основе.

Пожалуйста пишите стоимость, сроки и доп вопросы.

MySQL
9 лет назад
_zheka_007
Евгений 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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