Программа для браузерной игры

Доброго дня.

Нужно написать небольшую программу для браузерки.

Браузерка заточена под IE старой версии.

Программа под win 7, 8, 10

Отдельная программа, не расширение под браузер.

Основное:

1. При запуске появляться окно входа (логин, пароль, flash пароль) + возможность использовать прокси (ip, порт, логин, пароль). + уникальный ключ. Все эти данные должны сохраняться при последующих входах.

2. Уникальный ключ выдается каждому пользователю, лично мной. Его проверка должна как то осуществятся, по его сроку действия и соответствию. Возможно БД MySQL на моем сервере? Если ключ не соответствует пользователю, который входит или срок истек - программа просто закрывается. Если все соответствует - идем дальше.

3. Входим в игру через программу. В игре так сказать реализовано "фермерское хозяйтво" и задача этой программы:

а) осматривать локацию (нажатие кнопки "оглядеться"), если нужного нет (задается в настройках, чего и сколько срезать) - переходим в другую локацию, иначе

б) Срезать если есть нужное, распознать защитный код, ввести его и срезать (кнопка срезать).

в) Далее алгоритм повторяется.

Больше всего волнует вопрос с распознанием кода, на его ввод дается 20 секунд, при не верном вводе вылезает таймаут на 50 секунд.

Какие идеи?

Дизайн - пока на ваш вкус.

Функционал пока этот, далее с исполнителем будем реализовывать дополнительный функционал на ежемесячной основе.

Пожалуйста пишите стоимость, сроки и доп вопросы.