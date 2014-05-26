Разработка образовательного web-приложения обучению 3D моделированию

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Нужна программа и пояснительная записка (дипломная работа) по теме "Разработка образовательного web-приложения обучению 3D моделированию, анимации и визуализации" на базе программы Autodesk 3 ds max. Язык С++ или С#.  

9 лет назад
EvelineG
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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