Необходимо составить алгоритм и написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." или помочь разобраться с этой работой. Программа должна быть реализована в среде разработки visual studio,на языке программирования C++ ...
Доработать Систему Дистанционного Обучения
Hам нужно доработать систему дистанционного обучения. Платим только по результату. Вы разрабатываете то что нам нужно - мы проверяем -
производим оплату. Можете дорабатывать у себя на хостинге, бэкап мы
скинем. После проверки - произведем обмен. Вы нам систему доработанную -
мы Вам оплату.
Срок на выполнение задания 2 недели.
Пишите здесь те кто хочет с нами работать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня. Нужно написать небольшую программу для браузерки. Браузерка заточена под IE старой версии. Программа под win 7, 8, 10 Отдельная программа, не расширение под браузер. ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна программа и пояснительная записка (дипломная работа) по теме "Разработка образовательного web-приложения обучению 3D моделированию, анимации и визуализации" на базе программы Autodesk 3 ds max. Язык С++ или С#.Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
В проект требуется программист, или команда программистов для проектирования и разработки системы приёма и обработки заявок. Суть примерно такая, в систему поступает заявка от заказчика, далее идёт информирование в приложение андроид всем ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
В локальной сети есть ISCSI Target LUN - iqn.2015.xp:storage Авторизация по CHAP xp admin123123 Необходим bat файл, его задача при запуске с параметром test проверять подключен ли ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
1. Необходимо автоматизировать печать путевых листов на 7 дней (неделю) для каждого водителя, на каждый автомобиль. При этом должен автоматически заполняться журнал путевых листов с сортировкой по датам. 2. Заполнение путевого листа ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Есть задача по настройке скрипта python для Amazon EC2. Суть скрипта: 1. При запуске проверяется ип адрес сети и выдается имя компьютеру в зависимости от айпи адреса ...Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно доработать мое ПО которое позволяет создавать копию рабочего стола пользователя, подключаться и работать с ней, с помощью VNC клиентов используя протокол RFB. На момент разработки этого проекта, еще не было win8-10, поэтому ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходима доработка программного обеспечения по захвату 3D полигональной сетки. Все подробности в личку.Закрыт9 лет назад
Нужно переписать эту программу с паскаля на Си , Паскаль я не понимаю, помогите пожалуйста , плачу хорошо program simp1; { integration by Simpson's method } const tol = 1.0E-6; ...Завершен9 лет назад