Доработать Систему Дистанционного Обучения

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка195 просмотров

Hам нужно доработать систему дистанционного обучения. Платим только по результату. Вы разрабатываете то что нам нужно - мы проверяем -

производим оплату. Можете дорабатывать у себя на хостинге, бэкап мы

скинем. После проверки - произведем обмен. Вы нам систему доработанную -

мы Вам оплату.

Срок на выполнение задания 2 недели.

Пишите здесь те кто хочет с нами работать.

9 лет назад
guest_14451100820725
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров