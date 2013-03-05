ad1

Братов ad1

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Gif-баннеры
Артем приятен в общении, обсуждение велось в деловом ключе. Работали по предоплате, предложенной самим Артемом. Рассчитываю на продолжение сотрудничества.
Качественно и быстро! в счет новогоднего бонуса Ирина сделала мне дополнительные версии банера! Спасибо! всем рекомендую!
Ответный отзыв
Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Флеш-баннер
Было приятно поработать над проектом. Быстро утвердили детали по заданию, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!
Сделал с первого раза то, что мне было нужно .Точно в срок, быстро и не дорого!
Ответный отзыв