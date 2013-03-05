Скрипт не более 150 строк без UI Подробное ТЗ предоставляется по запросу. Для начала вам нужно будет установить программу и изучить ее API. От вас требуется - умение быстро разбираться с API ...
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Реализовать код + написать подробные комментарии к коду подробности по запросуПрикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать современный дизайн, юзабельный, очень продуманный. Насыщенный многими элементами, но при этом не перегруженный. Перед тем как приступить к работе, обязательно выполнение тестового мини задания! (для того, что бы я понял, ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
доработка относится к страницам и рубрикам. Требуется исправить шаблон страницы, так , что бы при его редактировании можно было выбирать родительскую рубрику . (соответственно на разных страницах я буду выбирать разные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен парсер лайков с Facebook Принцип работы: Я вручную просматриваю FB ,открываю окно с лайкнувшими. Нажимаю кнопку парсить. Плагин парсит UID пользователей (цифровое) и записывает в текстовый файл. Во время ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $400
Требуется написание расширения для браузеров (chrome, FF, opera) для прсинга инфы с сайтов и передачи ее на сервер. Подробное ТЗ высылаю по запросыПрикладное ПО5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2000
Требуется программист с хорошим опытом С++ . Для выполнения работ по системному программированию. Задача для фрилансеров, не для организаций! Необходимо разработать приложение для всей линейки windows , которое будет взаимодействовать с браузерами. ...Системное программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
На проект, для разработки низкоуровневой программы требуется опытный системный программист С++ . Умение работать с отладчиком, и недокументированными функциями win Ежедневный commit результатов в git Постоянная доступность онлайнСистемное программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2000
На проект, для разработки низкоуровневой программы требуется опытный системный программист С++ . Умение работать с отладчиком, и недокументированными функциями win Ежедневный commit результатов в git Постоянная доступность онлайнСистемное программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка дизайна не требуется, элементы дизайна нужно взять с сайтов которые я укажу. Требуется установка и настойка бесплатного движка с минимальными функциями. Работы минимум, бюджет не более 50$Интернет-магазины10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2000
C++ требуется опытный программист для разработки низкоуровневых приложений работающих с браузерами ТЗ отправлю по запросуСистемное программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разместить объявление о поиске сотрудников, на как можно большем количестве тематических ресурсов. Указывайте приблизительное кол-во ресурсов на которых сможете разместить и цена за 1 постСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
требуется сделать верстку страницы с уже существующей, но упростить код и навести порядок. (страница не сложная, но код сейчас навороченный. нужно переделать)HTML-верстка33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
ищется исполнитель с опытом создания и использования рекламных аккаунтов fecebook требуется создать и настроить 10 аккаунтов, получить апрув, пустить трафик на сайты. таргетинг рекламы USAКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт12 лет назад
требуется изготовить 5 сателитов. на тему dating. наполнить их англоязычным контентом (картинки и посты) уникальный контент не требуетсяСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по ручному блог комментингу. рассчитанному не на поисковики а на людей! имеется сайт по трейдингу. нужно находить в интерент живые обсуждения на данные тематики и писать в ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
требуется сделать выборку из гугла англоязычных сайтов по тематике trading и finance (тематика это не кейворды. список кейвордов по которым парсить не даю) нужны 2 списка. 1. сайты рекламирующиеся на adwords ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
запрос Trading blog пишите стоимость и сроки. нужны гарантии!Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
требуется продвижение сайта на тематических форумах. все англоязычноеПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
требуется написать статью сайте описать возможности сайта и сервисы. на английском языке. статья 500 словКопирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад