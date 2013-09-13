Профессиональный подход к решению Ваших задач!

Настроена на долговременное сотрудничество

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Специализация:

Графический дизайн.

1) Веб-дизайн

a) Создание баннеров

b) Разработка макетов сайтов различной стилистики

c) Обработка и цветокоррекция фотографий и документов

d) Создание графических коллажей

2) Полиграфический дизайн

a) Визитки, бланки, буклеты, воблеры

b) Наружная реклама

c) Обложки книг

Веб-технологии

1. Знаю основы HTML и CSS, ориентируюсь в чужом коде, эти знания помогают рисовать такой дизайн, который легко верстается.

2. Готова освоить другие необходимые знания и навыки

Владею письменным техническим английским языком на уровне чтения и понимания смысла документов без словаря. Для решения возникающих проблем с дословным переводом использую электронный переводчик

Перечень ПО, используемого в работе: Photoshop CS6, Illustrator CS5, Corel Draw 15, Adobe Flash CS5, SwishMax4, Microsoft Office 2010,

и другие программы, позволяющие упростить и организовать рабочий процесс/

Занимаюсь графическим дизайном в течение 8 лет. Часть портфолио можно увидеть здесь:

www.weblancer.net/users/grass/portfolio

Имею опыт преподавания основ графического дизайна слушателям компьютерных курсов.

Моими заказкиками являются - большой тренинговый центр в Москве - для подготовки всех промо-материалов, несколько крупных интернет-магазинов - графическое оформление предложений и обработка товаров для витрины

Технология Flash в процессе изучения

Аккуратна, исполнительна. Ответственный подход к работе, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, соблюдение оговоренных сроков выполнения работы. Легко обучаема. Адекватно воспринимаю критику.

В сети бываю ежедневно по нескольку часов. Живу в часовом поясе GMT+5

Оплата работы: Webmoney - предпочтительно, Western Union, Contact и другие платежные ситсемы

Контактные данные:

Icq 29020167восемь

e-mail in_job(собака)rambler.ru

skype grassirina