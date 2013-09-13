Grass

Ирина Grass

 
49 летКазахстан/Талгар
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональный подход к решению Ваших задач!

Настроена на долговременное сотрудничество

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Специализация:

Графический дизайн.

1) Веб-дизайн

a) Создание баннеров

b) Разработка макетов сайтов различной стилистики

c) Обработка и цветокоррекция фотографий и документов

d) Создание графических коллажей

2) Полиграфический дизайн

a) Визитки, бланки, буклеты, воблеры

b) Наружная реклама

c) Обложки книг

Веб-технологии

1. Знаю основы HTML и CSS, ориентируюсь в чужом коде,  эти знания помогают рисовать такой дизайн, который легко верстается.

2. Готова освоить другие необходимые знания и навыки

Владею письменным техническим английским языком на уровне чтения и понимания смысла документов без словаря. Для решения возникающих проблем с дословным переводом использую электронный переводчик

Перечень ПО, используемого в работе: Photoshop CS6, Illustrator CS5, Corel Draw 15, Adobe Flash CS5, SwishMax4, Microsoft Office 2010,

и другие программы, позволяющие упростить и организовать рабочий процесс/

Занимаюсь графическим дизайном в течение 8 лет. Часть портфолио можно увидеть здесь:

www.weblancer.net/users/grass/portfolio

Имею опыт преподавания основ графического дизайна слушателям компьютерных курсов.

Моими заказкиками являются - большой тренинговый центр в Москве - для подготовки всех промо-материалов, несколько крупных интернет-магазинов - графическое оформление предложений и обработка товаров для витрины

Технология Flash в процессе изучения

Аккуратна, исполнительна. Ответственный подход к работе, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, соблюдение оговоренных сроков выполнения работы. Легко обучаема. Адекватно воспринимаю критику.

В сети бываю ежедневно по нескольку часов. Живу в часовом поясе GMT+5

Оплата работы: Webmoney - предпочтительно, Western Union, Contact и другие платежные ситсемы

Контактные данные:

Icq 29020167восемь

e-mail in_job(собака)rambler.ru

skype grassirina

HTMLCSS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dmitri1
51 годСША
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Дизайн скриншотов и письма
Все прекрасно
Сотрудничество не сложилось. До выбора меня исполнителем я предложила стиль исполнения, привела пример того, как может быть выполнена работа. Заказчик согласился и я начала работу. Предоплата не выполнялась. Общение велось через третье лицо - вебмастера. Предложенный первый вариант исполнения не совсем устроил заказчика, я прислушалась к комментариям и внесла доработки. После этого варианта вебмастер предложил изменить стиль оформления, дав пример того, к чему нужно стремиться. Я сделала. Дальше - тишина. Комментариев о том принята ли работа, нужны ли еще какие-то коррективы не было больше недели. Я выходила на связь с вебмастером, задавала вопросы. В результате был ответ, что работа уже выполнена другим человеком. В данном случае я обращаю внимание на то, что заказчик, разместив проект, как бы самоустранился и работать пришлось с другим человеком. Меня не поставили в известность, что работа параллельно перепоручена другому исполнителю, хотя я всячески пыталась в своем макете учесть все пожелания.
Ответный отзыв
TAUCO
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Набор баннеров для обменного пункта
спасибо
Получилось хорошее сотрудничество. оплата без задержек.
Ответный отзыв
idrez
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Баннеры
Все сделано четко, в срок. Спасибо!
Все на высоком уровне
Ответный отзыв
pevepe
Игорь 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Баннеры, два размера, флеш
Спасибо Ирине, работаем с ней не первый раз, все очень оперативно, вносятся правки, выходящие за рамки требований. Приятно работать!
Это заказчик, с которым легко находить общий язык.
Ответный отзыв
pevepe
Игорь 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$38
10 баллов
10 лет назад
Флеш баннеры + исходники
Работа выполнена в срок, качественно, с дизайнерским подходом. Большое спасибо!
Все прошло на позитиве.
Ответный отзыв
Баннеры
124 отзыва
от $10
от 1 дня
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Дизайн сайтов
28 отзывов
от $80
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Верстка полиграфии
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