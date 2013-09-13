Настроена на долговременное сотрудничество
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Специализация:
Графический дизайн.
1) Веб-дизайн
a) Создание баннеров
b) Разработка макетов сайтов различной стилистики
c) Обработка и цветокоррекция фотографий и документов
d) Создание графических коллажей
2) Полиграфический дизайн
a) Визитки, бланки, буклеты, воблеры
b) Наружная реклама
c) Обложки книг
Веб-технологии
1. Знаю основы HTML и CSS, ориентируюсь в чужом коде, эти знания помогают рисовать такой дизайн, который легко верстается.
2. Готова освоить другие необходимые знания и навыки
Владею письменным техническим английским языком на уровне чтения и понимания смысла документов без словаря. Для решения возникающих проблем с дословным переводом использую электронный переводчик
Перечень ПО, используемого в работе: Photoshop CS6, Illustrator CS5, Corel Draw 15, Adobe Flash CS5, SwishMax4, Microsoft Office 2010,
и другие программы, позволяющие упростить и организовать рабочий процесс/
Занимаюсь графическим дизайном в течение 8 лет. Часть портфолио можно увидеть здесь:
www.weblancer.net/users/grass/portfolio
Имею опыт преподавания основ графического дизайна слушателям компьютерных курсов.
Моими заказкиками являются - большой тренинговый центр в Москве - для подготовки всех промо-материалов, несколько крупных интернет-магазинов - графическое оформление предложений и обработка товаров для витрины
Технология Flash в процессе изучения
Аккуратна, исполнительна. Ответственный подход к работе, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, соблюдение оговоренных сроков выполнения работы. Легко обучаема. Адекватно воспринимаю критику.
В сети бываю ежедневно по нескольку часов. Живу в часовом поясе GMT+5
Оплата работы: Webmoney - предпочтительно, Western Union, Contact и другие платежные ситсемы
Контактные данные:
Icq 29020167восемь
e-mail in_job(собака)rambler.ru
skype grassirina
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