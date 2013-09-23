Баннеры, два размера, флеш

Вот сам заголовок http://www.sendspace.com/file/728lsm. Исходник в fla Нужно заменить: 1 Bis.Consulting на UNLOCKINGS.RU. Буква U должна быть в виде картинки (я дам) 2 Весь остальной немногочисленный текст заменить на рус. который я дам. Бюджет 1000 руб. Куда перевести - ...