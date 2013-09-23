Баннеры, два размера, флеш

$50
АнимацияЗавершен1 заявка134 просмотра
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Требования:

1. Размер 240*400

2. Вес не более 70 кбайт

3. Фон — одна картинка, с эффектами (вспышка от аксессуара, двигающееся небо, вспышки, на Ваш выбор)

4. Слоганы (с эффектами движения или пропадания, или проскальзывания, или переворачивания букв):

1) строка 1: Новый сервер PvP

строка 2: Wizard 1.4.6

2) строка 1: Оденься игрой

строка 2: без доната

3) строка 1: Наш мир идеален

строка 2: pevepe.com

10 лет назад
pevepe
Игорь 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Спасибо Ирине, работаем с ней не первый раз, все очень оперативно, вносятся правки, выходящие за рамки требований. Приятно работать!
Это заказчик, с которым легко находить общий язык.
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