pevepe

Игорь pevepe

 
50 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предприниматель
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Два сложных креативных баннера (аниме gif)

    $90

    [b]Общие Требования кбаннерам (оригинальность идеи и красочная прорисовка):[/b] [list][*]Перед изготовлением нужно представить идею баннера [b]текстом[/b], включая описание идеи (оригинальности), что делает главный герой: [list] [*]Как будет изображен текст, где будет асполагаться. [*]Какая будет анимация и у ...

    Photoshop
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер двух размеров (флешка)

    $50

    Необходим баннер двух размеров, следующие требования: 0. Тематика - персонажи и игра Perfect World, игра, победа. Необходимо включить изображение текста "pevepe.com" либо на задний план, либо в верхнюю часть баннера. 1. Размер 240*400, 468*60 2. Вес не более ...

    Персонажи для игры
    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иконка, промо-картинка и баннеры

    $350

    Часть I. Аватарка и промо-картинка (проект Зумузу, Pevepe.com) Требования (примеры см на http://pw.mmotop.ru/, где аватарки слева у каждого проекта, промо-картинки правее): 1.1 Аватарка/значок/иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. Формат: jpeg, jpg, png В ...

    Персонажи для игры
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рейтинговый портал "под ключ"

    $15000

    Требуется создать сложный двуязычный (рус-eng) информационно-рейтинговый портал "под ключ" с интеграцией с несколькими сторонными решениями. Просьба предоставлять ответы только после изучения технических требований. В ответе предоставить оценку реализуемости требований (по пунктам), предоставить собственный опыт в ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн сайта (четыре части работ)

    $1000

    1. Изменение шаблона главных страниц с введением двух новых элементов в шаблоны: Бегущая строка (при наличии текста выводится, при отсутствии необходимости выводиться не должна, т.е. бегущая строка должна быть подключаемой по требованию). Необходимо выбрать и внедрить промышленное ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаJoomlaPhotoshop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Графические скины, страница 404, баннер

    $1000

    Бюджет: $1000 + $300 премия (в случае оценки качества выполнения на "отлично") Целью настоящей работы является создание дизайна графического скина (четыре разных дизайна) для модуля запуска игры (требуется отдельный дизайн для каждого сервера). Скин – это ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Эксклюзивный дизайн сайта онлайн игры

    $2000

    Требуется разработка эксклюзивного дизайна сайта (онлайн игра, один проект, четыре игровых сервера Perfect World), включая главную страницу и несколько вложенных, логотип, favicon, иконки, символы/логотипы игровых серверов, дизайн форума. К подрядчику предъявляется требование работы в паре ...

    Дизайн сайтаJoomlaДизайн форума
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Иконка 50х50 и фоновая картинка 270х80

    $25

    Требования: 1. Иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. Формат: jpeg, jpg, png В иконке должно быть изображение и встроено слово pevepe (слово можно раскидать по картинке). Размер файла не должен превышать 50Kb 2. ...

    Персонажи для игры
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннеры, два размера, флеш

    $50

    Требования: 1. Размер 240*400 2. Вес не более 70 кбайт 3. Фон — одна картинка, с эффектами (вспышка от аксессуара, двигающееся небо, вспышки, на Ваш выбор) 4. Слоганы (с эффектами движения или пропадания, или проскальзывания, или переворачивания букв): ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флеш баннеры + исходники

    $50

    флеш-баннер не хуже баннеров конкурентов на pw.mmotop.ru ? Требования: 1. Размер 240*400 2. Вес не более 70 кбайт 3. Фон — одна картинка, с эффектами (вспышка от аксессуара, двигающееся небо, вспышки, на Ваш выбор) 4. Слоганы (с эффектами движения ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Анимированные баннеры

    $120

    Необходимо изготовить четыре типа анимированных баннеров, с разным графическим оформлением. Слоганы и сроки изготовления: До 05 сентября 1. Баннер нового сервера PvP, слоганы: - динамика и драки PvP - призы на каждом ивенте! - ОБТ, успей на pevepe.com До ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннеры (анимированный gif)

    $50

    В рамках проекта необходимо создать два баннера: 1. 240x400 — основной 2. 468x60 — ресайз (с сохранением тона, слоганов и кадров) Формат баннеров — анимированный gif, размер каждого файла — строго до 70 кБ. Баннеры будут размещаться на площадке ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перечень статей по онлайн игре Perfect World

    Написание серии статей про особенности игры в Perfect World online: 1. Количество рас и основные отличия 2. Как в игре развиты социальные связи (кланы, дружба, общение, жениться) 3. Адреналин в игре - битвы между кланами, территориальные войны, захватывающие ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание баннеров к онлайн игре

    В рамках проекта необходимо создать следующие баннеры: 1. 240x400 - основной 2. 468x60 - ресайз (с сохранением тона, слоганов и кадров) Формат баннеров - анимированный gif, размер каждого файла - строго до 70 кБ. Баннеры будут размещаться на площадке ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2500
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна для игрового портала
Благодарю Игоря за интересный проект.
Работы выполнены очень аккуратно и качественно. Рекомендую для сложных проектов!
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$4000
10 баллов
8 лет назад
Соцсеть и программа лояльности
Ввиду большой загрузки был вынужден отказаться от проекта. Авансовый платеж полностью перевел заказчику + текущий процесс разработки. Претензий не имею. Рекомендую заказчика как профессионала своего дела.
gajw
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Иконка, промо-картинка и баннеры
Игорь предоставил четкое задание, никаких лишних уточнений не потребовалось. Аванс был оплачен в момент принятия заявки. Благодарю за интересный проект, было приятно работать! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа была выполнена качественно, в срок. Баннеры интересные, оригинальность подхода на высшем уровне.
Ответный отзыв
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта (четыре части работ)
Благодарю за интересный проект. Надеюсь еще поработать с Игорем по развитию данного проекта и по другим.
Работа включала графиеский дизайн и работу на уровне движка CMS. Выполнено все в срок и с отличным качеством. Рекомендую исполнителя для выполнения сложных работ, включающих ориентирование на работу сайта, юзабилити и графический дизайн. Спасибо!
Ответный отзыв
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Графические скины, страница 404, баннер
Игорь отличный заказчик, всегда четкое ТЗ, и максимальное понимание того, что требуется от исполнителя. Жду новых проектов.
Крупный проект с нестандартным дизайном для четырех серверов был Игорем выполнен на отлично. Дизайн сдавался стороннему верстальщику, в ходе сдачи возникли новые требования, которых не было в ТЗ. Игорь работу выполнил с высокой аккуратностью и точностью, за что ему большое спасибо. Рекомендую данного исполнителя для комплексных сложных проектов
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