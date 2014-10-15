Требования: 1. Иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. Формат: jpeg, jpg, png В иконке должно быть изображение и встроено слово pevepe (слово можно раскидать по картинке). Размер файла не должен превышать 50Kb 2. ...