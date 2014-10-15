Игровой портал на тематику mmorpg онлайн игр, с возможностью голосования. Подробное ТЗ - на почту
- $2500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $90
[b]Общие Требования кбаннерам (оригинальность идеи и красочная прорисовка):[/b] [list][*]Перед изготовлением нужно представить идею баннера [b]текстом[/b], включая описание идеи (оригинальности), что делает главный герой: [list] [*]Как будет изображен текст, где будет асполагаться. [*]Какая будет анимация и у ...Баннеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходим баннер двух размеров, следующие требования: 0. Тематика - персонажи и игра Perfect World, игра, победа. Необходимо включить изображение текста "pevepe.com" либо на задний план, либо в верхнюю часть баннера. 1. Размер 240*400, 468*60 2. Вес не более ...Баннеры11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
Часть I. Аватарка и промо-картинка (проект Зумузу, Pevepe.com) Требования (примеры см на http://pw.mmotop.ru/, где аватарки слева у каждого проекта, промо-картинки правее): 1.1 Аватарка/значок/иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. Формат: jpeg, jpg, png В ...Завершен9 лет назад
- $4000
Планируется разработка на Joomla + jomsocial под ключ с интеграцией с внешними MySQL базами по SOAP. Просьба изучить технические требования и оценить возможность реализации в срок и в бюджет.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $15000
Требуется создать сложный двуязычный (рус-eng) информационно-рейтинговый портал "под ключ" с интеграцией с несколькими сторонными решениями. Просьба предоставлять ответы только после изучения технических требований. В ответе предоставить оценку реализуемости требований (по пунктам), предоставить собственный опыт в ...Сайты «под ключ»11 заявокЗавершен7 лет назад
- $1000
1. Изменение шаблона главных страниц с введением двух новых элементов в шаблоны: Бегущая строка (при наличии текста выводится, при отсутствии необходимости выводиться не должна, т.е. бегущая строка должна быть подключаемой по требованию). Необходимо выбрать и внедрить промышленное ...Завершен9 лет назад
- $1000
Бюджет: $1000 + $300 премия (в случае оценки качества выполнения на "отлично") Целью настоящей работы является создание дизайна графического скина (четыре разных дизайна) для модуля запуска игры (требуется отдельный дизайн для каждого сервера). Скин – это ...Завершен9 лет назад
- $2000
Требуется разработка эксклюзивного дизайна сайта (онлайн игра, один проект, четыре игровых сервера Perfect World), включая главную страницу и несколько вложенных, логотип, favicon, иконки, символы/логотипы игровых серверов, дизайн форума. К подрядчику предъявляется требование работы в паре ...Завершен9 лет назад
- $25
Требования: 1. Иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. Формат: jpeg, jpg, png В иконке должно быть изображение и встроено слово pevepe (слово можно раскидать по картинке). Размер файла не должен превышать 50Kb 2. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требования: 1. Размер 240*400 2. Вес не более 70 кбайт 3. Фон — одна картинка, с эффектами (вспышка от аксессуара, двигающееся небо, вспышки, на Ваш выбор) 4. Слоганы (с эффектами движения или пропадания, или проскальзывания, или переворачивания букв): ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
флеш-баннер не хуже баннеров конкурентов на pw.mmotop.ru ? Требования: 1. Размер 240*400 2. Вес не более 70 кбайт 3. Фон — одна картинка, с эффектами (вспышка от аксессуара, двигающееся небо, вспышки, на Ваш выбор) 4. Слоганы (с эффектами движения ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $120
Необходимо изготовить четыре типа анимированных баннеров, с разным графическим оформлением. Слоганы и сроки изготовления: До 05 сентября 1. Баннер нового сервера PvP, слоганы: - динамика и драки PvP - призы на каждом ивенте! - ОБТ, успей на pevepe.com До ...Завершен10 лет назад
- $50
В рамках проекта необходимо создать два баннера: 1. 240x400 — основной 2. 468x60 — ресайз (с сохранением тона, слоганов и кадров) Формат баннеров — анимированный gif, размер каждого файла — строго до 70 кБ. Баннеры будут размещаться на площадке ...Завершен11 лет назад
Написание серии статей про особенности игры в Perfect World online: 1. Количество рас и основные отличия 2. Как в игре развиты социальные связи (кланы, дружба, общение, жениться) 3. Адреналин в игре - битвы между кланами, территориальные войны, захватывающие ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
В рамках проекта необходимо создать следующие баннеры: 1. 240x400 - основной 2. 468x60 - ресайз (с сохранением тона, слоганов и кадров) Формат баннеров - анимированный gif, размер каждого файла - строго до 70 кБ. Баннеры будут размещаться на площадке ...Завершен11 лет назад