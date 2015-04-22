Соцсеть и программа лояльности

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок573 просмотра

Планируется разработка на Joomla + jomsocial под ключ с интеграцией с внешними MySQL базами по SOAP. Просьба изучить технические требования и оценить возможность реализации в срок и в бюджет.

JoomlaMySQL
10 лет назад
pevepe
Игорь 
51 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$4000
90 дней
Ввиду большой загрузки был вынужден отказаться от проекта. Авансовый платеж полностью перевел заказчику + текущий процесс разработки. Претензий не имею. Рекомендую заказчика как профессионала своего дела.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад