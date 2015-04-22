нужен сайт автомойки. цветовая схема есть
Соцсеть и программа лояльности
Планируется разработка на Joomla + jomsocial под ключ с интеграцией с внешними MySQL базами по SOAP. Просьба изучить технические требования и оценить возможность реализации в срок и в бюджет.
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