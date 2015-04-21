Сайт интернет-радио "под ключ"

$50
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Закрыт6 заявок174 просмотра

Необходимо создать простой 1-2 страничный сайт.

Создать плеер, который будет проигрывать поток интернет радио с giss.tv

10 лет назад
newradio
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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