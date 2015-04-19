Создать сайт компании

Бриф на создание сайта

1. Сайт называется: Доставка туристов в аэропорта г. Кемерово и Толмачево (Новосибирск)

2. Ответственное лицо: Александр

3. Желаемый срок сдачи проекта 01 мая 2015г.

4. Хостинга на reg.ru/

5. Целевая аудитория сайта: туристы вылетающие за границу отдыхать

6. География сайта: Кемеровская область и Новосибирская область

7. Тип сайта: сайт визитка, с возможностью оставления заявки на сайте и оплаты через банковские карты (money.yandex.ru)

8. Текстовый контент: представлен ниже

9. Требования к изображениям на экране: персональный компьютер

10. Движок сайта: мне все равно

11. Система управления контентом: нужно чтобы при необходимости я смог сам редактировать текст, изображения и форму заявки

12. Сделать встроенный счетчик посещений (желательно чтобы видел только я число посетителей)

13. Форма оплаты любая, возможна предоплата.

Текстовый контент в приложенном файле, фото вышлю исполнителю