Создать сайт компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок239 просмотров

Бриф на создание сайта

1. Сайт называется: Доставка туристов в аэропорта г. Кемерово и Толмачево (Новосибирск)

2. Ответственное лицо: Александр

3. Желаемый срок сдачи проекта 01 мая 2015г.

4. Хостинга на reg.ru/

5. Целевая аудитория сайта: туристы вылетающие за границу отдыхать

6. География сайта: Кемеровская область и Новосибирская область

7. Тип сайта: сайт визитка, с возможностью оставления заявки на сайте и оплаты через банковские карты (money.yandex.ru)

8. Текстовый контент: представлен ниже

9. Требования к изображениям на экране: персональный компьютер

10. Движок сайта: мне все равно

11. Система управления контентом: нужно чтобы при необходимости я смог сам редактировать текст, изображения и форму заявки

12. Сделать встроенный счетчик посещений (желательно чтобы видел только я число посетителей)

13. Форма оплаты любая, возможна предоплата.

Текстовый контент в приложенном файле, фото вышлю исполнителю

10 лет назад
geofakt
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Очень простой сайт для медицинской фирмы

    Необходимо создать небольшой сайт медицинской тематики с админкой Админка нужна для возможности добавления страниц сайта Все должно быть сделанно максимально просто и без особых наворотов

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-каталог + Соц.сеть под ключ

    $1600

    Мой старый аккаунт (временно недоступен) http://www.weblancer.net/users/arielgrant/ Отзывы там. ТЗ : Клубная социальная сеть Москвы "ClubHunter" Необходимо объеденить основные возможности сайтов Resto.ru и Nightout.ru По функциям: Социальная ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • LP по продаже автоматических жалюзи

    $350

    Нужен качественный лендинг по продаже автоматических жалюзи. Интересуют в первую очередь ПРОДАЖИ, а не красивые картинки и паралакс эффекты. Важен результат работы ну и сроки – чем ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется создать сайт под ключ

    $500

    Требуется создать сайт под ключ для Такси Лунтик ! Нарисуете дизайн,сверстаете поставите на joomla ! оплата после сайта ! надо создать сайт типо сайта лидера,только для Такси лунтик ! новый дизайн полностью оригинальный,так же ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется доска обьявлений под ключ

    $450

    Добрый день, пожалуйста внимательно перечитайте данный проект и только после этого изложите ваше предложение в полной мере если вы готовы мне помочь с реализацией (обновленный проект). Благодарю. Итак. ...

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт для ТЭК

    $500

    Нужна разработка сайта + дизайна\фирменного стиля\логотипа для ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Компания будет заниматься грузоперевозками - авто, жд, авиа по России. Как только увидим то, что понравилось - будут дополнительные задачи (к примеру: написать ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой сайт-визитка на html

    Простой сайт-визитка эвакуации автомобилей на html + простой дизайн к нему наподобие этого http://www.evakyator-ramenskoe.ru/index.html как можно проще и дешевле. в отклике указывайте примерную цену. без хостинга и домена

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт биржи

    $300

    Необходимо сделать сайт биржи 1. Задача- человек должен уметь создать свой аккаунт, вымпустить акции, торговать ими и платить дивиденты, и видеть себя в рейтинге бизнесменов, все надо обустроить, как игру, но в ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    Нужен сайт "под ключ". с возможностью регистрации на нём пользователей, чтобы пользователи могли размещать свои продукты С таким же функционалом как сайте - http://info-hit.ru/

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад