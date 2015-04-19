Необходимо создать небольшой сайт медицинской тематики с админкой Админка нужна для возможности добавления страниц сайта Все должно быть сделанно максимально просто и без особых наворотов
Создать сайт компании
Бриф на создание сайта
1. Сайт называется: Доставка туристов в аэропорта г. Кемерово и Толмачево (Новосибирск)
2. Ответственное лицо: Александр
3. Желаемый срок сдачи проекта 01 мая 2015г.
4. Хостинга на reg.ru/
5. Целевая аудитория сайта: туристы вылетающие за границу отдыхать
6. География сайта: Кемеровская область и Новосибирская область
7. Тип сайта: сайт визитка, с возможностью оставления заявки на сайте и оплаты через банковские карты (money.yandex.ru)
8. Текстовый контент: представлен ниже
9. Требования к изображениям на экране: персональный компьютер
10. Движок сайта: мне все равно
11. Система управления контентом: нужно чтобы при необходимости я смог сам редактировать текст, изображения и форму заявки
12. Сделать встроенный счетчик посещений (желательно чтобы видел только я число посетителей)
13. Форма оплаты любая, возможна предоплата.
Текстовый контент в приложенном файле, фото вышлю исполнителю
Заявки фрилансеров
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