LP по продаже автоматических жалюзи

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен29 заявок415 просмотров

Нужен качественный лендинг по продаже автоматических жалюзи.

Интересуют в первую очередь ПРОДАЖИ, а не красивые картинки и паралакс эффекты.

Важен результат работы ну и сроки – чем быстрее, тем лучше. Бюджет ~ 350$

Можно более подробно обсудить по скайпу (если вы из Спб, можно в офисе).

10 лет назад
raiseman
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$250
7 дней
Получил то, что хотел. Много правок было, но, в целом, работой доволен.
Спасибо за работу!) Рекомендуем, все четко в срок и ответы на вопросы, и оплата. Правки — это обыденный процесс для достижения требуемого результата ;)

Заявки фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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