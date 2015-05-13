LP по продаже автоматических жалюзи

Нужен качественный лендинг по продаже автоматических жалюзи.

Интересуют в первую очередь ПРОДАЖИ, а не красивые картинки и паралакс эффекты.

Важен результат работы ну и сроки – чем быстрее, тем лучше. Бюджет ~ 350$

Можно более подробно обсудить по скайпу (если вы из Спб, можно в офисе).