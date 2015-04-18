Создание портала

Предметом является выполнение работ по созданию обновленной информационной системы «Официальный сайт в сети Интернет», в том числе открытой части официального сайта на основе обновлённого дизайна и структуры информации и системы управления контентом (CMS).

Основной целью разработки обновлённого официального сайта является обеспечение возможности для свободного доступа граждан и организаций к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления