Создание портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
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Предметом является выполнение работ по созданию обновленной информационной системы «Официальный сайт в сети Интернет», в том числе открытой части официального сайта на основе обновлённого дизайна и структуры информации и системы управления контентом (CMS).

Основной целью разработки обновлённого официального сайта является обеспечение возможности для свободного доступа граждан и организаций к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления

10 лет назад
Licc
50 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров