Сайт-сервис по записи на услуги / поиску услуги.

Доброго времени суток!

Нужен сайт. Функционал как тут - pozapisi.ru или тут - airbnb.ru или - предложите_свой_вариант.ru

С дизайном определимся позже - его можно неучитывать либо указать в цене вопрос отдельной строкой.

Общий смысл затеи очевиден - шустрый поиск из БД, удобные и простые панели для тех кто будет добавлять/модерировать информацию на сайте.

Цена, сроки?

При необходимости заполним ваш бриф.

Всем добра.