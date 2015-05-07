Сделать два простеньких сайта на свежей Джумле.

  1. Биржа фриланса
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Завершен8 заявок162 просмотра

Сделать 2 сайта на свежей Джумле.

В обоих случаях- эконом вариант,дизайн можно шаблонный.

Дизайн должен быть "нейтральным" т.е. без каких-либо тематических картинок.

т.к. тематика сайтов еще не определена.

Joomla
10 лет назад
isbvlad
Стас 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 дней назад
10 лет назад
$120
7 дней
Все что требовалось-выполнено. Приятно, что Ксения всегда отвечает на появившиеся вопросы, не просит доплату за каждое дополнительное действие. К примеру, один из сайтов пришлось заново заливать на другой хостинг, доплату за это не попросила. Доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко. Приём работы без лишних правок и с мгновенной оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 дней назад
10 лет назад
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