Сделать два простеньких сайта на свежей Джумле.

Все что требовалось-выполнено. Приятно, что Ксения всегда отвечает на появившиеся вопросы, не просит доплату за каждое дополнительное действие. К примеру, один из сайтов пришлось заново заливать на другой хостинг, доплату за это не попросила. Доволен сотрудничеством.