Небольшой сайтик для лабораторной работы
Создать интернет магазин ламината "Maxwood"
Для нашего представительства в Мск требуется интернет магазин, количество товаров не большое до 300. Сайт должен быть легкий как со стороны дизайна так и со стороны управления. Для примера это сайт нашего главного офиса Maxwood.ru, но он без возможности продажи. Главный вопрос срок исполнения, максимальное возможное время 1 месяц.
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