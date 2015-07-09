Создать интернет магазин ламината "Maxwood"

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен30 заявок360 просмотров

Для нашего представительства в Мск требуется интернет магазин, количество товаров не большое до 300. Сайт должен быть легкий как со стороны дизайна так и со стороны управления. Для примера это сайт нашего главного офиса Maxwood.ru, но он без возможности продажи. Главный вопрос срок исполнения, максимальное возможное время 1 месяц.

10 лет назад
rivdim
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$600
30 дней
Кропотливая работа, всегда старается воплотить все идеи заказжика в жизнь. Спасибо все понравилось
Всем доволен. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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