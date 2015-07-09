Создать интернет магазин ламината "Maxwood"

Для нашего представительства в Мск требуется интернет магазин, количество товаров не большое до 300. Сайт должен быть легкий как со стороны дизайна так и со стороны управления. Для примера это сайт нашего главного офиса Maxwood.ru, но он без возможности продажи. Главный вопрос срок исполнения, максимальное возможное время 1 месяц.