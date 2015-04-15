Лендинг для кадрового агентства

Необходимо сделать «под ключ» лендинг для продвижения отдельного направления услуг кадрового агентства – подбор персонала для компаний агропромышленной сферы. На сайте планируется 5 блоков. Должно быть 2 формы: одна для заказа обратного звонка клиентом, вторая – для отправки резюме кандидатом. Целевая аудитория – предприятия с/х сферы по всей России, поэтому необходим геотаргетинг (заголовок должен меняться в зависимости от региона, в котором находится посетитель).

В идеале необходимо еще отрисовать логотип, но на эту задачу могу найти отдельного специалиста. Контент должен нормально отображаться на разных устройствах (ПК, планшеты, телефоны).

Обязательно указывайте стоимость в рублях и сроки.