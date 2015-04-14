Разработка сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки186 просмотров

​Мы ищем опытного разработчика, которому предстоит участвовать в создании нашего продукта.

Необходимо разработать сайт - фильтр, по подбору товара, в графическо-информационном виде.

С возможностью к выданному результату подключить базу продавцов на Google Maps и отзывы о товаре.

10 лет назад
Aleks33-80
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров