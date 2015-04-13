Здравствуйте.! Требуется разработать сайт Под интернет казино. Поставить дизайн. Подключить готовые игры через API. Требования- • Реально ...
Создание сайта для транспортной компании
Требуется создать сайт для транспортной компании.
Примерно 15 тематических страниц-разделов.
На сайте обязательно должна быть система администрирования - для изменения его текстов специалистом заказчика без знания HTML, и желательно – возможность дополнения и изменения структуры сайта ( добавление и удаление разделов сайта ).
Также должны быть разделы :
- Online-консультации клиента специалистом компании ( сейчас это часто встречается на продающих сайтах, в виде всплывающего окна «Чем я могу Вам помочь» внизу справа окна сайта )
- блок регистрации клиента с заходом в свой Личный кабинет, где он может посмотреть историю своих заказов, информацию о своих платежах и выставленных к оплате документах.
- блок рассылки информации по клиентам ( доступен только заказчику )
Обязательно должна быть интеграция онлайн заявок с CRM системой РефАвто.
Ждем Ваших ценовых предложений.
Заявки фрилансеров
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