Создание сайта для транспортной компании

Требуется создать сайт для транспортной компании.

Примерно 15 тематических страниц-разделов.

На сайте обязательно должна быть система администрирования - для изменения его текстов специалистом заказчика без знания HTML, и желательно – возможность дополнения и изменения структуры сайта ( добавление и удаление разделов сайта ).

Также должны быть разделы :

- Online-консультации клиента специалистом компании ( сейчас это часто встречается на продающих сайтах, в виде всплывающего окна «Чем я могу Вам помочь» внизу справа окна сайта )

- блок регистрации клиента с заходом в свой Личный кабинет, где он может посмотреть историю своих заказов, информацию о своих платежах и выставленных к оплате документах.

- блок рассылки информации по клиентам ( доступен только заказчику )

Обязательно должна быть интеграция онлайн заявок с CRM системой РефАвто.

Ждем Ваших ценовых предложений.