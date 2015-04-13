Требуется создать сайт для сервисной компании Основные направления деятельности которые должны быть представлены на сайте -Спутниковый мониторинг, ит-аутсорсинг, видео наблюдение, обслуживание 1с -Продажа спец одежды -Уборка территорий ...
Сделать сайт каталог
сделать сайт каталог
требования
- простой дизайн , можно адаптировать шаблон
- каталог с фильтром по 2-3 характеристикам
Заявки фрилансеров
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