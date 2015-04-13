Сайт проекта "Русская школа сервисного дизайна"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок187 просмотров

Коллеги,

Есть потребность создать Сайт Русской школы сервисного дизайна , который содержит несколько информационных направлений:

1. Курсы образования (UX, Проектирование электронных сервисов, продуктов, UI, дизайн-мышление, дизайн-менеджмент) и других событий школы.

Их несколько , проходят в очном и дистанционном виде. Есть обычный и корпоративный вариант.

Здесь ожидается увидеть удобный календарь предстоящих событий, показывающий когда , что и где идет из UX/UI столичных и российских событий, включая мероприятия Школы.

2. Предложение работ по непосредственному анализу юзабилити, ux, тестированию продуктов и сервисов, проектированию пользовательских интерфейсов, анализу и перепроектирование дизайн-процессов предприятия . Каталог услуг и их простейший заказ .

3. Раздел , касающийся не профессиональной жизни организаторов и участников РШСД . Увлечения, хобби, спорт, творчество

4. О школе (зачем она нужна, отзывы,

Вариантов реализации сайтов по сути два : 1) на базе существующего шаблона и стандартной уже разработанной CMS (например, wordpress или джумлы)

2) создание сайта с нуля, со своим уникальным дизайном, CMS, бекофисом

Остановимся сначала на варианте с шаблоном, как наиболее быстром и менее затратным.

Домен куплен , нужно решить вопрос с хостингом , выбрать CMS платформу; Подобрать оптимальный шаблон , наиболее подходящий для решения задач ;инсталлировать его и начать заполнение контентом. Частично контент находится на сайте http://ProductDesign.center , однако будет дополнен недостающими контентными материалами.

Возможно , будет требоваться какая-то обработка контента. Например , фотографий

Если шаблон будет допускать использование дополнительной специфичной графики, будет полезна помощь графического дизайнера.

Грубо говоря, задача состоит в том, чтобы сайт ProductDesign.center , который работает на красивом , но негибком и неуправляемом через CMS шаблоне, перевести под CMS , со стандартным контент-менеджментом , однако с максимальным сохранением современных модных визуальных стилей , крутяшек, раскрывашек и бантиков.

Чтобы выглядело как сайт про дизайн и проектирование , а не про скучные айти разработки :))

Текущий шаблон хорошо подходит для event -сайтов. Для сайта школы , где событий несколько, несколько направлений , шаблон должен быть более "вместительным" с точки зрения инфо-архитектуры.

Идеальным будет решение под ключ, с одним контактным лицом, который будет "сводить" под собой работы по наполнению контентом и (если понадобится ) граф дизайну . Идеально - что это просто совместился в одном человеке.

Выходной результат работы : действующий сайт на хостинге, который содержит организованную структуру данных и разделов, заполнен первичным контентом , (опционально- в случае необходимости содержит вкрапления дизайн-элементов, например пиктограмм ) и позволяет дальше проводить работы по наполнению владельцем самостоятельно .

Хочется получить предложения по такому варианту . Может быть, нужны уточнения, спросите-ответим:)

PS Для тех, кто интересуется усовершенствованием своих знаний в проектировании интерактивных электронных продуктов (сайтов, приложений) на базе ценностей usability и UX , возможны преференции в плане обучения Школы. Или прямой бартер.

JoomlaWordPress
10 лет назад
Rocher16
Роман 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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