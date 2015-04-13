Требуется создание лендинга под ключ. Тематика — дизайн интерьеров. Образец http://kashuinteriors.ru/1/ Делаем точную копию. У лендинга должна быть функциональная админка. Делаем под последнюю версию Chrome, IE ...
Сайт проекта "Русская школа сервисного дизайна"
Коллеги,
Есть потребность создать Сайт Русской школы сервисного дизайна , который содержит несколько информационных направлений:
1. Курсы образования (UX, Проектирование электронных сервисов, продуктов, UI, дизайн-мышление, дизайн-менеджмент) и других событий школы.
Их несколько , проходят в очном и дистанционном виде. Есть обычный и корпоративный вариант.
Здесь ожидается увидеть удобный календарь предстоящих событий, показывающий когда , что и где идет из UX/UI столичных и российских событий, включая мероприятия Школы.
2. Предложение работ по непосредственному анализу юзабилити, ux, тестированию продуктов и сервисов, проектированию пользовательских интерфейсов, анализу и перепроектирование дизайн-процессов предприятия . Каталог услуг и их простейший заказ .
3. Раздел , касающийся не профессиональной жизни организаторов и участников РШСД . Увлечения, хобби, спорт, творчество
4. О школе (зачем она нужна, отзывы,
Вариантов реализации сайтов по сути два : 1) на базе существующего шаблона и стандартной уже разработанной CMS (например, wordpress или джумлы)
2) создание сайта с нуля, со своим уникальным дизайном, CMS, бекофисом
Остановимся сначала на варианте с шаблоном, как наиболее быстром и менее затратным.
Домен куплен , нужно решить вопрос с хостингом , выбрать CMS платформу; Подобрать оптимальный шаблон , наиболее подходящий для решения задач ;инсталлировать его и начать заполнение контентом. Частично контент находится на сайте http://ProductDesign.center , однако будет дополнен недостающими контентными материалами.
Возможно , будет требоваться какая-то обработка контента. Например , фотографий
Если шаблон будет допускать использование дополнительной специфичной графики, будет полезна помощь графического дизайнера.
Грубо говоря, задача состоит в том, чтобы сайт ProductDesign.center , который работает на красивом , но негибком и неуправляемом через CMS шаблоне, перевести под CMS , со стандартным контент-менеджментом , однако с максимальным сохранением современных модных визуальных стилей , крутяшек, раскрывашек и бантиков.
Чтобы выглядело как сайт про дизайн и проектирование , а не про скучные айти разработки :))
Текущий шаблон хорошо подходит для event -сайтов. Для сайта школы , где событий несколько, несколько направлений , шаблон должен быть более "вместительным" с точки зрения инфо-архитектуры.
Идеальным будет решение под ключ, с одним контактным лицом, который будет "сводить" под собой работы по наполнению контентом и (если понадобится ) граф дизайну . Идеально - что это просто совместился в одном человеке.
Выходной результат работы : действующий сайт на хостинге, который содержит организованную структуру данных и разделов, заполнен первичным контентом , (опционально- в случае необходимости содержит вкрапления дизайн-элементов, например пиктограмм ) и позволяет дальше проводить работы по наполнению владельцем самостоятельно .
Хочется получить предложения по такому варианту . Может быть, нужны уточнения, спросите-ответим:)
PS Для тех, кто интересуется усовершенствованием своих знаний в проектировании интерактивных электронных продуктов (сайтов, приложений) на базе ценностей usability и UX , возможны преференции в плане обучения Школы. Или прямой бартер.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2200
Разработка сайта по ТЗ. Ниже представлены часть требований. Подробное ТЗ высылается по запросу в личку. Просьба в запросе предоставить информацию по опыту. Требования к дизайну • Дизайн разрабатывается ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Нам нужен сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах" (инфо по продукту и фотки нужно взять с нашего сайта www.tumbleweedhouses com На выходе нужен - простой (поэтому дизайн-конкурс пока не проводим) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Нужно разработать сайт Что-то похожее на oselparking.kz Может получится сделать типо копии такой. Если есть люди которые могут такое сделать прошу Вас написать свои предложения ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Христос Воскрес! Требуется разработать биржу вечных ссылок, аналог blogocash.ru, gogetlinks.net, больше всего мне нравится интерфейс биржи seobulls.ru (на момент написания, почему то сайт не открывался). Продуманный и удобный ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
1.Установить и настроить цель на кнопках заказать для отслеживания переходов/кликов. Пример: http://www.youtube.com/watch?v=kvrKg8tGaWM 2.Исправить ошибки на сайте.Пример: http://might-shop.ru/cobra/ Исходный ленд : kobra-shop.ru a) добавить шапку. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать копию сайта http://csgolucky.ru/ Пишите сроки и ценуСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать сайт по продаже кухонных фартуков из стекла (скинали). Пример сайта который бы хотелось увидеть в итоге fartuk.ru/ В общем – это создание практически клона данного сайта ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужно сделать сайт. без начинки. краткое описание 1. главная страница с наполнением 2. категория товаров 3. сам товар 4. сравнение и характеристики товаров 5. карта товаров 6. страничка ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Создать лендинг для тампонов китайских с возможностью онлайн заказа или консультацией. примерhttp://amazonkashtan.com/?trf_dt=c2l0ZV9pZD0xNDkmdXNlcl9pZD0yMSZwcl9pZD00ODUmdXRtX3NvdXJjZT0yMjM2NSZ1dG1fY29udGVudD00NTY4OC01ODg1NiZ1dG1fY2FtcGFpZ249NzIw&site_id=22365&lb_id=58856&c_id=45688&utm_source=22365&utm_campaign=720&utm_content=45688-58856&bidid=SCB-85-0-i7xuqh5y-y9y&hash=cfb3346d47c4963fd40164268e3171fcСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад