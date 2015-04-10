Нужно сделать сайт. без начинки.

краткое описание

1. главная страница с наполнением

2. категория товаров

3. сам товар

4. сравнение и характеристики товаров

5. карта товаров

6. страничка регистрации

7. контакты

8. сертификаты

9. описание ....

10. как добраться до товара

11. акции

12. страничка оплаты

13. страничка бронирования

14. связь с администрацией сайта

15. нужно будет запустить сайт на имеющемся домене

16. сделать степени доступа, разным группам людей разные права и возможности

17. на сайте не должно быть ни какой рекламы, как видной так и скрытой

18. никакой статистики посещений тоже не нужно

...может что и забыл но это основное