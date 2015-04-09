Интернет-магазин Юридический сайт только для Фрилансеров СПБ

Образец сайта находится по ссылке:grummaster.wix.com/projec...

На полях есть наши комментарии.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЗ

Дополнительно краткое пояснение функционала:

Это Интернет-магазин на подобии известного "Юлмарта". Продаваться будут документы, а это значит, что прежде чем купить документ, требуется наличие так называемых "поддокументов".

Пользователь, заходя на страничку "Основного документа" (который хочет заказать), увидит список "поддокументов", которые нужны для заказа.

Пользователь должен указать статус к каждому поддокументу:

галочка – этот документ у пользователя есть.

или "Д" – дозаказаться документ.

Нажимая кнопку "Дозаказать" пользователь попадает на страничку с дозаказывемым "поддокументом". Он становится "Основным документом" для этой странички. К нему также может быть ряд "поддокументов", в отношении которых пользователь должен указать, они у него есть (галочка) или дозаказать их у нас по вышеописанному алгоритму.

После пользователь выбирает: "принесет поддокументы сам к нам в офис" или "заказать курьера на адрес". То же и с получением заказанного документа: "самовывоз" или "курьерская доставка".

Корзина расчитывает общую стоимость заказа.

Наш оператор должен получить заказ, из которго видно, какой "Основной документ заказан", какие поддокументы у Пользователя есть, а какие он дозаказал, а какие у него есть, общую цену и цену в отдельности, а также – регистрационные данные каждого документа.

Заказывать могут только авторизованные пользователи. Каждому пользователю присваивается свой уникальный номер, по которому мы будем ориентироваться собирая заказы и храня различные документы.

тз во вложении.