Разработка концепции сайта производителя 3Д принтеров

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Закрыт6 заявок109 просмотров

Необходимо разработать концепцию сайта компании - производителя 3Д принтеров. Цель создания сайта: представление компании на рынке 3д принтеров, реализация 3д принтеров.

Данная концепция должна включать следующие пункты с описанием и обоснованием:

- общий вид сайта

- структура сайта

- требования к дизайну

- требования к наполнению

- используемые технологии

- требования к SEO-оптимизации

- расчет бюджета

- ...

10 лет назад
andreyyur
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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