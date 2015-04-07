Бухгалтерия -услуги

у меня есть сайт работающий но устаревший. все материалы этого сайта сделаны на Joomla. Задача: необходимо сделать новый сайт (есть веб сайт как образец) с новым доменом, а все материалы, папки, документы, ключевые слова и т.д. перенести со старого сайта на новый сайт поставить все это правильно, расположить на хостинге и в поисковики задвинуть. т.е. сайт под ключ. Пожалуйста сообщите стоимость работы.