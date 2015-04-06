Сделать аналогичный интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок189 просмотров

Необходимо сделать аналогичный интернет-магазин (адрес сайта во вложении). Дизайн скопировать один в один. Интернет магазин делать на joomshopping. Стоимость и сроки?

10 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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