Сделать аналогичный интернет-магазин

всем привет мне нужен сайт примерно вот такой http://seo-fast.ru/ мне нужен оригинальный дизайн хороший функционал чтобы люди регистрировались и могли либо сделать рекламу и продвигать свой проэкт либо человек регистрируется и выполняет разные задания ...