Создание сайта для ЖК

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Закрыт13 заявок204 просмотра

Нужен сайт для ЖК

На сайте должны быть информация об объекте, «подбор квартиры», планировки, наличие свободных квартир (фунционал подобный http://www.proektservis.ru/realty/newbuild/moskovskaja-oblast/krasnogorsk/tushinskaya/zhk-molodezhnyj-3 ), фотогалерея этапов постройки и т.п

Желательно создание сайта на CMS (Joomla, Drupal) но рассматриваются и другие варианты.

DrupalJoomla
10 лет назад
Ximka88
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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