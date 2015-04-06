Доброе время суток ТЗ отправлю исполнителю Требование 1) уже реализованных проектов на wordpress 2) онлайн 5 дней в неделю минимум 5-6 ...
Сайт для компании. домен зарегистрирован.
Имеется пример сайта - визитки gunvor group. Com
Тексты так же в наличии.
Заявки фрилансеров
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