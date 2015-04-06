Нужен под ключ сайт по продаже квартир. Сайт застройщика. Планы квартир, какие свободные, какие зарезервированные, ну все по законам жанра) Дизайн нужен стильный и современный. Интересуют в первую очередь цена, ...
Создание нового сайта/доработка существующего.
Требуются ответственный и грамотный специалист.
Существует сайт новостного типа на друпал 7. Основная проблема сайта - движок не держит больших посещений (7 и больше тыс. посетителей в сутки). Задача для исполнителя - создание нового сайта или доработка старого с возможностью держать большие нагрузки (свыше 100 тыс. людей в сутки) с минимальной загрузкой памяти при этом, а также с сохраннностью всех материалов по существующим ссылкам и небольшой доработкой текущего функционала.
Ориентировочная цена за проект в гривнах - 8 тыс.
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