Создание нового сайта/доработка существующего.

Требуются ответственный и грамотный специалист.

Существует сайт новостного типа на друпал 7. Основная проблема сайта - движок не держит больших посещений (7 и больше тыс. посетителей в сутки). Задача для исполнителя - создание нового сайта или доработка старого с возможностью держать большие нагрузки (свыше 100 тыс. людей в сутки) с минимальной загрузкой памяти при этом, а также с сохраннностью всех материалов по существующим ссылкам и небольшой доработкой текущего функционала.

Ориентировочная цена за проект в гривнах - 8 тыс.