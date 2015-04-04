Доброе время суток ТЗ отправлю исполнителю Требование 1) уже реализованных проектов на ASP 2) онлайн 5 дней в неделю минимум 5-6 часов в день ...
Создание сайта на WordPress
Создание простого сайта по шаблону с его доработкой (без покупки шаблона), шаблон подбирается исполнителем на основании ТЗ, далее согласовывается и дорабатывается. Подробное ТЗ вышлю в личку кандидату. Просьба прикладывать работы. Вопросы и обсуждения в личке.
Заявки фрилансеров
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