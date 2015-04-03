Требуется сайт-каталог тематики продажи теплиц из поликарбоната

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Закрыт16 заявок154 просмотра

Сайт на любой CMS, тематика: теплицы из поликарбоната, наполнение сайта не требуется, нужно создать категории:

1. теплицы длиной 4 метра

2. теплицы длиной 6 метров

3. теплицы длиной 8 метров

Подобие сайта http://tvoyateplica.ru/

Описание и характеристики теплиц 1:1

Желательно все описание и характеристики и цены скопировать с данного сайта, для оптимизации использовать компанию ДАЧНЫЙ ВЫБОР и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

Нужен красочный сайт с приятным дизайном, желательно с модулями самостоятельного выбора теплиц по параметрам, например: длина, ширина, размер трубы. Возможны варианты по продвижению сайта, на условии оплаты процента от выведенных в ТОП-10 запросов.

Предпочтение CMS: джумла, вордпресс, дле, но возможно любая

JoomlaWordPress
10 лет назад
wowanmakar
Владимир 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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