Требуется сайт-каталог тематики продажи теплиц из поликарбоната

Сайт на любой CMS, тематика: теплицы из поликарбоната, наполнение сайта не требуется, нужно создать категории:

1. теплицы длиной 4 метра

2. теплицы длиной 6 метров

3. теплицы длиной 8 метров

Подобие сайта http://tvoyateplica.ru/

Описание и характеристики теплиц 1:1

Желательно все описание и характеристики и цены скопировать с данного сайта, для оптимизации использовать компанию ДАЧНЫЙ ВЫБОР и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

Нужен красочный сайт с приятным дизайном, желательно с модулями самостоятельного выбора теплиц по параметрам, например: длина, ширина, размер трубы. Возможны варианты по продвижению сайта, на условии оплаты процента от выведенных в ТОП-10 запросов.

Предпочтение CMS: джумла, вордпресс, дле, но возможно любая