Создание сайта

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Закрыт26 заявок226 просмотров

Требуется сайт компании с каталогом продукции металлопроката.

Дизайн будет.

От Вас требуется предложить "движок", цену и сроки.

Сообщить что нужно для выполнения данных задач?

Наличие опыта в аналогичных проектах приветствуется.

10 лет назад
pozitiff96
Алексеев 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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