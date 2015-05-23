Создание сервиса анализа текстов на основе выдачи Яндекса

Необходимо создать "под ключ" web-сервис анализа текста на основе ТОП10 поисковой системы Яндекс.

ТЗ в приложении, ТЗ будет доработано в случае необходимости.

Бюджет по договоренности.

Предпочтение будет отдаваться человеку знакомому с реализацией хотя бы нескольких "модулей" из данного проекта, но это не обязательный фактор.

Напишите пожалуйста свою цену и сроки реализации.