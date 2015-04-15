Сайт визовой поддержки

Нужно сделать сайт (landing page), . Тема: визовая поддержка в США, Канаду, Англию, шенген зона.

примеры:http://visa-centr-1.com.ua/ или другие.

Важно: нужена CMS, чтобы можно было нормально добавлять контент и остальное. Просто html не нужен!

О дизайне не пишите: принимается даже бесплатный шаблон, слегка уникализирован под потребности визового центра.

пакет услуг не расписываем, кажда страна будет иметь свою стартовую цену.

Также нужно предусмотреть место для партнерки www.travelpayouts.com.

бюджет обсуждается, но не огромный.

Конторы идут мимо, работаю с фрилансерами.

Срок 3 дня с момента утверджения заказа.

Фрилансер только с Украины! Оплата на Приват по факту. Делеете на своем хостинге, показываете, тестируем и платим.