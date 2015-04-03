Разработка программы для тех. анализа FOREX, акции

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок129 просмотров

Программа должна уметь загружать котировки, строить график, выполнять расчеты и грфические построения в соответвии с определенными алгоритмами. Оплата по факту в несколько этапов за выполнение сегментов работы.

Кому интересно - отпишите

С уважением, Евгений Варава

10 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    Требуется сайт компании с каталогом продукции металлопроката. Дизайн будет. От Вас требуется предложить "движок", цену и сроки. Сообщить что нужно для выполнения данных задач? Наличие опыта в аналогичных проектах приветствуется.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт строительной компании

    $150

    Нужно сделать сайт строительной компании (основные направления плитка и работы по дереву , + полное обслуживание дома) . Движок предлагайте вы. Пишите цену, сроки и что нужно будет предоставить?

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт портального типа объявлений

    Нужно разработать сайт объявлений (портального типа) по продаже . По функционалу сайта ориентироваться на сайт okidoki.ee . Основные разделы сайта: каталог (объявления), отзывы, форум, личный кабинет пользователя. Рассматриваются кандидаты, которые пришлют: ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шаблонный лэндинг

    Нужен такой же http://landing-page.by Поменяв цвет,шрифт,описания и с функцией обратной связи. Нужна админка обязательно для редактирования сайта без знаний программирования. Лого не нужен. Фото и тексты вставляем пока тестовые.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта жилого комплекса

    Нужно создать сайт жилого комплекса (верстка+натяжка на CMS). Довольно точный аналог по структуре и функционалу: http://eco-mitino.pioneer.ru/ Предпочтение отдается CMS Drupal. Должна быть аккуратная верстка. Обратите внимание, что на ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо создать аналог сайта

    Есть www.artfinder.com - необходимо создать его русскоязычную копию. Со своим дизайном. Под ключ - дизайн, верстка, программирование. Функционал полностью клонируется. ТЗ есть. Нужна команда, имеющая в портфолио подобные проекты и способная выполнить ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на joomla 3.5

    $100

    Создать сайт на на joomla 3.5. Верстку шаблона предоставлю, нужно выполнить темизацию и настроить некоторые компоненты, модули, плагины.

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется лендинг

    $80

    Нужен лендинг по ТЗ в файле. Пожелания к цвету и фотографиям озвучу. Необходимо продумать дизайн и сверстать. Оплата 5000 рублей. Тематика - женский тренинг

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад