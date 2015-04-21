Landing page сверстать из эскиза

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Завершен11 заявок260 просмотров

Есть эскиз в виде скриншотов от других landing page страниц. Все скриншоты подписаны адресами сайтов.

Необходимо на его базе сделать свой работающий landing page без программирования.

Т.е. на выходе html-страницу со спецэффектами.

Должна быть адаптивная вёрстка компьютер+мобильные уст-ва. Уменьшенный эскиз прикрепляю.

Для тех у кого есть опыт и свободное время.

Пишите сроки и сумму.

HTML
10 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Olalashka
Ольга 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
Ольга выполнила работу практически на отлично (пять с минусом), хоть и полностью не вписалась в указанные сроки. Но, поскольку, это её первый заказ (но не первая работа), думаю, что начиная со следующих заказов будет уже адекватно учитывать временные затраты. А технические знания у неё на высоте, оперативно выходит на связь, учитывает все пожелания без лишних вопросов. Рекомендую.
Отличный заказчик! Сотрудничеством очень довольна, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olalashka
Ольга 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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