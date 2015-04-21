Landing page сверстать из эскиза

Ольга выполнила работу практически на отлично (пять с минусом), хоть и полностью не вписалась в указанные сроки. Но, поскольку, это её первый заказ (но не первая работа), думаю, что начиная со следующих заказов будет уже адекватно учитывать временные затраты. А технические знания у неё на высоте, оперативно выходит на связь, учитывает все пожелания без лишних вопросов. Рекомендую.