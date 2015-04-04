Требуется установить шаблон на вп а так же настроить его http://themeforest.net/item/prism-portfolio-photography-retina-theme/9221777 Вот сам шаблон. Скачанный имеется. Нужно поменять немного цвета полосок которые появляются при наведении. ...
Нужно реализовать сайт на ASP
Доброе время суток
ТЗ отправлю исполнителю
Требование
1) уже реализованных проектов на ASP
2) онлайн 5 дней в неделю минимум 5-6 часов в день
3) отчетность каждый день
4) возможность общаться по голосу
В ответах сразу пишите
1) ссылки на проекты, ответы без ссылок на проекты ASP сразу отклоню!
2) skype
ОПЛАТА ПОЭТАПНО - ПО ФАКТУ,
Предоплаты не будет!!!
Заявки фрилансеров
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