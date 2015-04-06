Сайт на любой CMS, тематика: теплицы из поликарбоната, наполнение сайта не требуется, нужно создать категории: 1. теплицы длиной 4 метра 2. теплицы длиной 6 метров 3. теплицы длиной 8 метров Подобие ...
Мини сайт визитка
Сделать маленький 5-ти страничный сайт минивизитку,тупо шаблонный вариант можно так сказать.
Выбранный исполнитель
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