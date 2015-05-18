Требуется разработать сайт на WP. Ниже приведен дизайн, из него понятно что требуется. По всем вопросам и предложениям, пишите в скайп. Скайп в профиле. Сделка будет оформляться здесь. Что нужно: Верстка сайта с ...
Сайт - каталог товаров под ключ
Добрый день!
Требуется создать сайт со структурой и схожим дизайном (пример во вложении)
Товары такие же.
Пример карточки товара так же в файле.
Характеристики Артикул/Наличие: Доступно к заказу/Материал: кожа /Вес: 1 кг/Размер: 33см * 11см * 27см /Доступные цвета: черный, коричневый.
Должна быть возможность назначить модели состояние «на складе» либо «доступно к заказу», это отображается в карточке товара. Выбор цвета — либо всплывающий список.
Наложение водяного знака.
Наличие «личного кабинета», к которому можно дать логин/пароль клиенту, что бы он увидел «свои» цены. «Своя» цена назначается по формуле «розница» минус определенный процент.
Нужна функция автоматического занесения товара в каталог из экселевского файла со всеми характеристиками И ОБЯЗАТЕЛЬНО фотографиями (фото лежат в папках по названию артикула, фотографий много, до 20 штук на товар).
Наличие сортировки по цвету (отбор только интересующего), умолчанию/ цене/ названию/размеру
Установить сайт на мой хостинг, подключить метрику. Онлайн-оплата не требуется.
Жду от вас предложений с указанием срока работ.
Выбранный исполнитель
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