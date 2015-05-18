Сайт - каталог товаров под ключ

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок274 просмотра

Добрый день!

Требуется создать сайт со структурой и схожим дизайном (пример во вложении)

Товары такие же.

Пример карточки товара так же в файле.

Характеристики Артикул/Наличие: Доступно к заказу/Материал: кожа /Вес: 1 кг/Размер: 33см * 11см * 27см /Доступные цвета: черный, коричневый.

Должна быть возможность назначить модели состояние «на складе» либо «доступно к заказу», это отображается в карточке товара. Выбор цвета — либо всплывающий список.

Наложение водяного знака.

Наличие «личного кабинета», к которому можно дать логин/пароль клиенту, что бы он увидел «свои» цены. «Своя» цена назначается по формуле «розница» минус определенный процент.

Нужна функция автоматического занесения товара в каталог из экселевского файла со всеми характеристиками И ОБЯЗАТЕЛЬНО фотографиями (фото лежат в папках по названию артикула, фотографий много, до 20 штук на товар).

Наличие сортировки по цвету (отбор только интересующего), умолчанию/ цене/ названию/размеру

Установить сайт на мой хостинг, подключить метрику. Онлайн-оплата не требуется.

Жду от вас предложений с указанием срока работ.

10 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 дней назад
10 лет назад
$150
14 дней
Все прошло успешно, спасибо за проделанную работу!
Отличный заказчик. Рекомендую. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 дней назад
10 лет назад
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