Сайт - каталог товаров под ключ

Добрый день!

Требуется создать сайт со структурой и схожим дизайном (пример во вложении)

Товары такие же.

Пример карточки товара так же в файле.

Характеристики Артикул/Наличие: Доступно к заказу/Материал: кожа /Вес: 1 кг/Размер: 33см * 11см * 27см /Доступные цвета: черный, коричневый.

Должна быть возможность назначить модели состояние «на складе» либо «доступно к заказу», это отображается в карточке товара. Выбор цвета — либо всплывающий список.

Наложение водяного знака.

Наличие «личного кабинета», к которому можно дать логин/пароль клиенту, что бы он увидел «свои» цены. «Своя» цена назначается по формуле «розница» минус определенный процент.

Нужна функция автоматического занесения товара в каталог из экселевского файла со всеми характеристиками И ОБЯЗАТЕЛЬНО фотографиями (фото лежат в папках по названию артикула, фотографий много, до 20 штук на товар).

Наличие сортировки по цвету (отбор только интересующего), умолчанию/ цене/ названию/размеру

Установить сайт на мой хостинг, подключить метрику. Онлайн-оплата не требуется.

Жду от вас предложений с указанием срока работ.