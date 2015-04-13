Создать сайт одностраничник

Бриф на создание сайта

1. Сайт называется: Доставка туристов из г. Кемерово в Аэропорт Толмачево (Новосибирск)

2. Ответственное лицо: Александр 8-904-966-3400, [email protected]

3. Желаемый срок сдачи проекта 08 апреля 2015г.

4. Хостинга нет, нужно помочь купить и делаем сразу на нем.

5. Целевая аудитория сайта: туристы вылетающие за границу отдыхать

6. География сайта: Кемеровская область и Новосибирская область

7. Тип сайта: сайт визитка или по другому одностраничник

8. Текстовый контент: представлен ниже

9. Требования к изображениям на экране: персональный компьютер

10. Движок сайта: мне все равно

11. Система управления контентом: нужно чтобы при необходимости я смог сам редактировать текст и изображения

12. Сделать встроенный счетчик посещений (желательно чтобы видел только я число посетителей)

13. Форма оплаты любая, возможна предоплата

Текстовый контент в приложенном файле, фото вышлю исполнителю