Создать сайт одностраничник

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок217 просмотров

Создать сайт одностраничник

Бриф на создание сайта

1. Сайт называется: Доставка туристов из г. Кемерово в Аэропорт Толмачево (Новосибирск)

2. Ответственное лицо: Александр 8-904-966-3400, [email protected]

3. Желаемый срок сдачи проекта 08 апреля 2015г.

4. Хостинга нет, нужно помочь купить и делаем сразу на нем.

5. Целевая аудитория сайта: туристы вылетающие за границу отдыхать

6. География сайта: Кемеровская область и Новосибирская область

7. Тип сайта: сайт визитка или по другому одностраничник

8. Текстовый контент: представлен ниже

9. Требования к изображениям на экране: персональный компьютер

10. Движок сайта: мне все равно

11. Система управления контентом: нужно чтобы при необходимости я смог сам редактировать текст и изображения

12. Сделать встроенный счетчик посещений (желательно чтобы видел только я число посетителей)

13. Форма оплаты любая, возможна предоплата

Текстовый контент в приложенном файле, фото вышлю исполнителю

10 лет назад
geofakt
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
4 дня
Сделал все быстро и качественно, исправлял по пожеланиям все быстро и без недовольства
Спасибо за хороший проект и отличное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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