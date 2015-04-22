надо сделать три чертежа. Ниже короткое описание по каждому чертежу. Первый чертеж – это должен быть план с расстановкой мебели как напредставленном чертеже, проставить общие размеры. Интересуют только два помещения- ...
- Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо в Автокаде изменить размеры так как показано на четрежеЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Надо исправить синтаксическую ошибку, почистить сайт от пустых php-файлов, которые у нас плодятся и починить сайт и удалить лишние php-файлы из папки htdocs и обновить сайт. Содержащиеся на сайте вредоносные файлы провоцируют постоянную отправку писем на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Хостинг забанил сайт так как с сайта идет спам. Необходимо отчистить. Выставить права исполнения на интерпретатор php,Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подправить готовый веб сайт (Joomla): 1 Фото на страницах сделать уже и полосы с заголовками также сделать уже, так чтобы текст под фотографиями появлялся на экране монитора (и других гаджетов). 2. При открытии ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
У нас есть действующий сайт компании на 3 х языках. Поскольку появилась новая компания то мы создали новый дизайн сайта и новый домен для новой компании. Необходимо перенести все материалы с действующего сайта на новый и поменять по ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
рабочий сайт: www.russianattorneys.ru/ надо переделать вот на такой (образец): http://www.thorntaxlaw.comю может быть не совсем все делать как на этом сайте но желательно придерживаться (цвет, размеры и шрифты). бюджетСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $80
У меня рабочий сайт (движок на джомла старая версия) и его надо бы переделать вот на примерно такой http://www.thorntaxlaw.com/. полностью копировать нет смысла , видео не надо делать, упростить его. Хотелось бы чтобы фотографии из ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
у меня есть сайт работающий но устаревший. все материалы этого сайта сделаны на Joomla. Задача: необходимо сделать новый сайт (есть веб сайт как образец) с новым доменом, а все материалы, папки, документы, ключевые слова ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
На данный момент необходимо сделать сайт. 8 страниц, на 2х языках. есть образец по сайта, так что дизайн не нужен. сделать на Joomla. хотелось бы узнать сроки и стоимостью С уважением.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад