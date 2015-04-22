airport

Игорь Костун airport

 
57 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Чертеж

    надо сделать три чертежа.  Ниже короткое описание по каждому чертежу.    Первый чертеж – это должен быть план с расстановкой мебели как напредставленном чертеже, проставить общие размеры. Интересуют только два помещения- ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проблема с сайтом

    Надо исправить синтаксическую ошибку, почистить сайт от пустых php-файлов, которые у нас плодятся и починить сайт и удалить лишние php-файлы из папки htdocs и обновить сайт. Содержащиеся на сайте вредоносные файлы провоцируют постоянную отправку писем на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подредактировать веб-сайт

    Необходимо подправить готовый веб сайт (Joomla): 1 Фото на страницах сделать уже и полосы с заголовками также сделать уже, так чтобы текст под фотографиями появлялся на экране монитора (и других гаджетов). 2. При открытии ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копировать сайт

    У нас есть действующий сайт компании на 3 х языках. Поскольку появилась новая компания то мы создали новый дизайн сайта и новый домен для новой компании. Необходимо перенести все материалы с действующего сайта на новый и поменять по ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Веб сайт

    $100

    рабочий сайт: www.russianattorneys.ru/ надо переделать вот на такой (образец): http://www.thorntaxlaw.comю может быть не совсем все делать как на этом сайте но желательно придерживаться (цвет, размеры и шрифты). бюджет

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновить веб сайт

    $80

    У меня рабочий сайт (движок на джомла старая версия) и его надо бы переделать вот на примерно такой http://www.thorntaxlaw.com/. полностью копировать нет смысла , видео не надо делать, упростить его. Хотелось бы чтобы фотографии из ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Бухгалтерия -услуги

    у меня есть сайт работающий но устаревший. все материалы этого сайта сделаны на Joomla. Задача: необходимо сделать новый сайт (есть веб сайт как образец) с новым доменом, а все материалы, папки, документы, ключевые слова ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Бухгалтерия

    На данный момент необходимо сделать сайт. 8 страниц, на 2х языках. есть образец по сайта, так что дизайн не нужен. сделать на Joomla. хотелось бы узнать сроки и стоимостью С уважением.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shyrik27
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
9 баллов
6 лет назад
Чертеж
Разумные требование, своевременные ответы на вопросы. Быстрая оплата.
Большое вам спасибо за выполненную работу. Все чертежи выполнены профессионально, четко и главное выполнены быстро. Еще раз спасибо вам большое. И мы продлжим сотрудничество с вами.
Ответный отзыв
Shyrik27
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Чертеж
AutoCAD
Адекватное задание, быстрое объяснение, своевременная оплата. Пирятно было сотрудничать
Спасибо за выполненую работу. Быстро, четко и корректно. Буду рад и дальше сотрудничать. Респект.
Ответный отзыв
kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Проблема с сайтом
PHP
Отличный заказчик. Очень порядочный и отзывчивый человек. Рекомендую к сотрудничеству.
спасибо большое за проделанную работу. все выполнено отлично, быстро. еще раз благодарю за проделанную работу.
Ответный отзыв
webpython
Андрей 
51 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Подредактировать веб-сайт
Joomla
Игорь подробно описал суть задачи и по ходу ее выполнения давал полезную уточняющую информацию, что позволило мне потратить минимум времени на согласования и соответственно оптимизировать сроки выполнения проекта. Хотелось бы также отметить его доброжелательное отношение и умение обходить "острые углы" при общении. С оплатой никаких проволочек не было. Настоятельно рекомендую данного работодателя.
Отлично выполненная работа. Все суппер. Андрей сделал всё грамотно и чётко. Рекомендую данного исполнителя, всё сделано по всем пожеланиям описанным в ТЗ. Спасибо.
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Веб сайт
Отличный заказчик. Рекомендую. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Очень приятно было работать. Отличный специалист. Прекрасно разработанный веб сайт. Отлично разработан современный и эксклюзивный веб дизайн сайта. Оптимизированный движок. Наши самые высокие рекомендации. Спасибо большое за проделанную работу.
Ответный отзыв
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