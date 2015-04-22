Добрый день, Для вебстудии нужны сотрудники. В частности, вебдизайнер (желательно, умеющий верстать свои макеты) и веб-программист (Javascript, PHP, HTML, CSS, SQL, фреймворк Bootstrap). Знание английского желательно. ...
Обновить веб сайт
У меня рабочий сайт (движок на джомла старая версия) и его надо бы переделать вот на примерно такой http://www.thorntaxlaw.com/. полностью копировать нет смысла , видео не надо делать, упростить его. Хотелось бы чтобы фотографии из черно-белой переходили бы в цветные при наведении курсором или через 10-20 секунд. И мне нужен веб сайт который будет сконструирован так, чтобы легко продвигаться в Гуугле. Сообщите пожалуйста что по времени займет и как оплачивать
Заявки фрилансеров
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