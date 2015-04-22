Создание двухстраничного сайта

Необходимо разработать «продающий» двустраничный сайт.

В соответствии с актуальными тенденциями веб-дизайна.

Тематика: Речевой клуб. Это тренинги и занятия по ораторскому искусству.

На сайте в верхней части будет располагаться: лого, фото тренера, контакты

также будет горизонтальный рубрикатор со следующими ссылками:

о речевом клубе\ тренинги \ расписание \ стоимость \ отзывы \ контакты

Когда нажимаем на ссылку ТРЕНИНГИ, попадаем на точно такую же страницу, с таким же рубрикатором, контактами, лого, (фото жертвуем). На ней размещены исключительно тренинги. Вначале как-то презентабельно оформленный список тренингов (название + какая-то картинка), ниже описания и программы, фотографии, кнопка регистрации.

Жду Ваших предложений по ориентировочной стоимости и времени создания этого сайта