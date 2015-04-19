Создание социальной сети

Всем доброго времени суток.

Нужно написать сайт, социальной сети на одном из готовых движков, или с нуля, не принципиально.

С дополнительными функциями:

- Что то вроде доски объявлений, для обмена предметами

- Возможность создания своих встреч с автоматическим приглашением пользователей

- Возможность создавать собственные чаты

Интересует примерная стоимость работ и сроки.

Пожалуйста, пишите сразу хотябы ПРИМЕРНУЮ стоимость работ.

Без примерной стоимости не отвечаю!

Не отвечаю точно, какой-бы профи Вы не были, и как-бы красиво себя не расписали!

Потом я Вам скину в личку подробное ТЗ.