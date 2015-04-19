Два проекта на Modx Revolution 1. Сайт под ключ 2. Страница захвата Тематика мебель ТЗ во вложении
Создание социальной сети
Всем доброго времени суток.
Нужно написать сайт, социальной сети на одном из готовых движков, или с нуля, не принципиально.
С дополнительными функциями:
- Что то вроде доски объявлений, для обмена предметами
- Возможность создания своих встреч с автоматическим приглашением пользователей
- Возможность создавать собственные чаты
Интересует примерная стоимость работ и сроки.
Пожалуйста, пишите сразу хотябы ПРИМЕРНУЮ стоимость работ.
Без примерной стоимости не отвечаю!
Не отвечаю точно, какой-бы профи Вы не были, и как-бы красиво себя не расписали!
Потом я Вам скину в личку подробное ТЗ.
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