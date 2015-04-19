Реконструкция сайта

Краткое описание (Подробное ТЗ высылается реальным претендентам.)

Работаю ТОЛЬКО по безопасной сделке, или заключаем договор с приложением подробного ТЗ. Срок исполнения 1 - 2 месяца. Бюджет 30т. Руб. РФ.

Проводится выбор исполнителя реконструкции сайта http://aquadiletant.ru/

Краткое описание текущей версии. Сайт сделан на ВордПресе. Пользователь имеет возможность после регистрации создать запись в блоге, создать фотоальбом, а также запись на форуме, оставлять комментарии. Кроме блогов и форума имеются разделы с описаниями видов рыб, растений, а также раздел со статьями на прочие темы. Категории и подкатегории создаются в админке, администратором.

Идея реконструкции. Полностью меняется Внешний вид сайта. Его я сделал сам. Макеты всех страниц имеются в архиве. Все элементы внешнего вида имеются в файлах psd. При необходимости готов перевести в любой другой формат. Готовы как макеты страниц, так и макеты форм входа и т.д. В ходе реализации проекта, готов продолжать выполнять изготовление, всех материалов касающихся дизайна, собственноручно. Прошу это учесть. Здесь макеты страниц https://yadi.sk/d/tNIcBCLhg6gan

Важно! От исполнителя не требуется выполнение переезда статей со старого сайта на новый, так же не требуется осуществление наполнения сайта статьями.

Идея. Адаптация сайта к соц сетям. Возможность авторизации используя аккаунты соц сетей. Увеличение коммуникативной активности пользователей. Это подписка на блоги, и личные сообщения между пользователями.

Особенности.

1. Добавляется раздел «Конкурсы». Подробное описание раздела вышлю по желанию, пока что можно глянуть макеты страниц из которых многое станет понятно.

2. Форум. Должен вписываться в дизайн сайта. По макетам тоже понятно, что имеется ввиду.

3. Сайт имеет две колонки. Широкая и узкая. В узкой находятся различные блоки. Описание каждого из них в подробном ТЗ. Задумка в том что бы Администратор из админки мог определять для каждого раздела набор этих блоков.

Краткое описание разделов и страниц.

Главная. Имеет различные блоки, которые представляют отдельные разделы сайта. Они предназначены для сокращенной демонстрации материалов из этих разделов. Например, блок «Особое мнение» показывает фрагменты статей из одноименного раздела выбранные случайным образом. При перезагрузке Главной страницы, фрагменты снова выбираются случайным образом.

Рыбы. Трех уровневый раздел. Первый уровень (родительский раздел) содержит в себе разделы (дочерние), которые внешне не отличаются от первого уровня. Дочерние разделы имеют в себе третий уровень. Третий уровень отличается внешне и содержит в себе статьи в которые можно войти.

Растения. Отличается от «рыбного» раздела тем, что в нем на один уровень меньше.

И в Рыбах, и в Растениях статьи создает и добавляет Администратор. Комментариев к ним не подключено.

Особое мнение. Один в один как и раздел «Растения», то есть два уровня. Отличие в том, что имеется кнопка «стать автором». Раздел предназначен для публикации статей разных авторов, но оформляется и публикуется Администратором. Нажав на кнопку «стать автором» пользователю предлагается заполнить форму с помощью которой админу отправляется тестовое сообщение.

Общение. Сюда входят Блоги и Форум.

- Блоги. Любой авторизованный пользователь имеет возможность создать свой собственный блог. Для это достаточно просто создать публикацию по примеру любой социальной сети. К публикациям можно оставлять комментарии. Публикации можно оценивать (лайки или хиты).

- Форум. Имеет 4 раздела на боковой панели. Внутри 2 уровня.

Фото. Раздел с фотогалереями, которые создают пользователи. Готов рассматривать различные плагины галерей или шаблоны. Главное что бы было красиво и удобно.

Пользователи. Роли:

- Гость. Неавторизованный пользователь. Может только читать.

- Посетитель. Зарегистрированный или вошедший через аккаунт соц. сети. Может оставлять комментарии к публикациям, оставлять сообщения на форуме, создавать публикации в блоге, голосовать в конкурсах, но имеет минимальных вес голоса – 1 балл.

- Пользователь. Все тоже что и посетитель, только при голосовании в конкурсах, имеет вес голоса 6 баллов.

- Блогер. Посетитель или Пользователь, который создал хотя бы одну публикацию в блоге или фотоальбом.

- Автор. Пользователь чьи статьи размещаются в разделе «Особое мнение». Не имеет особых привилегий или полномочий.

- Модератор. Тут все ясно.

- Администратор. Тоже все ясно.

Любой авторизованный у себя в профиле может изменить аватару, пароль и адрес эл. Почты. Пользователя без аватары быть не должно.