Нужен качественный лендинг по продаже автоматических жалюзи. Интересуют в первую очередь ПРОДАЖИ, а не красивые картинки и паралакс эффекты. Важен результат работы ну и сроки – чем ...
Интернет-каталог + Соц.сеть под ключ
Мой старый аккаунт (временно недоступен) http://www.weblancer.net/users/arielgrant/ Отзывы там.
ТЗ :
Клубная социальная сеть Москвы "ClubHunter"
Необходимо объеденить основные возможности сайтов Resto.ru и Nightout.ru
По функциям: Социальная сеть. без нагромаждений. только основные возможности:
Информация "о себе", Фотогаллерея профиля, Видеогаллерея, стена (подобие вконтакте), Опыт (совокупность активности и давность участия (на сколько давно пользователь зарегистрирован), пункт "интересы", где пользователь выбирает до 5ти типов заведений, которые предпочитает (пример "рестораны", "ночные клубы", "караоке-клубы".
поиск по критериям (имя, пол, возраст, опыт, интересы, ближайшие пользователи (гео локация участника).
На панеле меню:
1. Главная (информация о проекте)
2. Афиша (мероприятия заведений с сортировкой по выбранным параметрам)
3. Заведения (каталог заведений с поиском по критериям (тип заведений, кухня, средний счет, рейтинг и т п). Информация о заведении, фотографии, 3D-тур, видео, отзывы, рецензия. Кнопка "заказать столик", которая позволяет с простой маленькой формы забронировать столик в заведении.
4. Рицензии (рицензии от критиков ClubHunter о заведениях)
5. Новости (новости проекта и происходящего в ночной жизни столицы)
6. Знакомства (сама соц.сеть)
7. Фотоотчеты (фотоотчеты вечеринок заведений) с возможностью скачать (для пользователей) фото в исходном размере или в один клик поместить фото к себе в профиль ClubHunter.
8. Акции (акции от заведений для пользователей ClubHunter)
9. Рейтинги (заведения с сортировкой по рейтингу
10. Чат (общий чат)
Требования к исполнителю:
Понимание сроков, доступность (связь), наличие рабочего портфолио, ответственность и инициативность.
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