Интернет-каталог + Соц.сеть под ключ

Мой старый аккаунт (временно недоступен) http://www.weblancer.net/users/arielgrant/ Отзывы там.

ТЗ :

Клубная социальная сеть Москвы "ClubHunter"

Необходимо объеденить основные возможности сайтов Resto.ru и Nightout.ru

По функциям: Социальная сеть. без нагромаждений. только основные возможности:

Информация "о себе", Фотогаллерея профиля, Видеогаллерея, стена (подобие вконтакте), Опыт (совокупность активности и давность участия (на сколько давно пользователь зарегистрирован), пункт "интересы", где пользователь выбирает до 5ти типов заведений, которые предпочитает (пример "рестораны", "ночные клубы", "караоке-клубы".

поиск по критериям (имя, пол, возраст, опыт, интересы, ближайшие пользователи (гео локация участника).

На панеле меню:

1. Главная (информация о проекте)

2. Афиша (мероприятия заведений с сортировкой по выбранным параметрам)

3. Заведения (каталог заведений с поиском по критериям (тип заведений, кухня, средний счет, рейтинг и т п). Информация о заведении, фотографии, 3D-тур, видео, отзывы, рецензия. Кнопка "заказать столик", которая позволяет с простой маленькой формы забронировать столик в заведении.

4. Рицензии (рицензии от критиков ClubHunter о заведениях)

5. Новости (новости проекта и происходящего в ночной жизни столицы)

6. Знакомства (сама соц.сеть)

7. Фотоотчеты (фотоотчеты вечеринок заведений) с возможностью скачать (для пользователей) фото в исходном размере или в один клик поместить фото к себе в профиль ClubHunter.

8. Акции (акции от заведений для пользователей ClubHunter)

9. Рейтинги (заведения с сортировкой по рейтингу

10. Чат (общий чат)

Требования к исполнителю:

Понимание сроков, доступность (связь), наличие рабочего портфолио, ответственность и инициативность.