Требуется доска обьявлений под ключ

Добрый день, пожалуйста внимательно перечитайте данный проект и только после этого изложите ваше предложение в полной мере если вы готовы мне помочь с реализацией (обновленный проект).

Благодарю.

Итак.

Интересует создание полноценного сайта-доски обьявлений под ключ (оформление по типу rio ua c некоторыми доработками и дополнениями). По началу рассчитан будет на один город, далее по областям, всем регионам. Домен, хостинг имеется. Полное ТЗ предоставим исполнителю после личного обсуждения всех ньюансов, так как в данном случае оно будет изложено исходя из вариантов исполнения сайтов ибо различное видение по компонентам ТЗ. Рассмотрю несколько вариантов:

1) На основе Joomla или WP (пример обьявлений http://livegomel.com/doska пример оформления сайта и каталога http://livegomel.com/addons/)

2) Сайт на самописном скрипте со всем нужным функционалом (в приоритете). Пример, flemy ru

Требуется:

- Простая регистрация по телефону или почте (на главной в виде формы МОЙ ПРОФИЛЬ (ВХОД) и РЕГИСТРАЦИЯ

-Подтверждение аккаунта по почте или смс в зависимости от выбора юзером

-Возможность просмотра сайта обьявлений без регистрации, первая публикация обьявлений пользователем с переходом на форму регистрации с возможностью выбора:

ЧАСТНОЕ ЛИЦО (все пункты обязательны-контактное лицо, email, пароль, подтверждение пароля, телефон-с подсказкой ввода только мобильных номеров, капча, соглашение с условиями использования или

КОМПАНИЯ (все пункты обязательны-название, представитель, email, пароль, подтверждение пароля, телефон-с подсказкой ввода только мобильных номеров, капча, соглашение с условиями использования, информация о возможности заказа платной рекламы для развития своего бизнеса с редиректом на страницу подробного описания возможностей)

-Простой легкий современный дизайн без претензий на эксклюзив (в данном случае главная страница rio ua avito olx flemy ru идеальные шаблоны)

-Главный шаблон доски обьявлений с формами категории и подкатегории товара или услуг (кратко и развернуто) в виде логотипов (разделы как в авито)+выбор по регионам, поиск

-Главное меню, оформленные в виде картинок или разделов:

ГЛАВНАЯ (необязателен)

О НАС

БЛОГ (новости)

ГИД (справочник организаций по стране, региону, городу)

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (выделить, ТОП, поднять и тд)

СКИДКИ И АКЦИИ (фирм, ренж по областям-городам)

РЕКЛАМА НА САЙТЕ (информация о платных услугах)

ПАРТНЕРСТВО

КОНТАКТЫ (данные, обратная связь)

-При всех переходах всем по страницам (помимо главного меню) должны быть значки (возможно как второе меню):

ДОБАВИТЬ ОБЬЯВЛЕНИЕ (переход на форму добавления), ОБЬЯВЛЕНИЯ (переход на все), ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ, ПОМОЩЬ (чаво)

- Краткое описание о сайте и его возможностях, целях (на главной внизу)

-Популярные запросы (в виде названия-ссылок, на главное странице)

- Интеграциея с соцсетями

-Слайдер (возможно на главной, если впишется в контекст шаблона и обязательный в разделах обяьвлений с публикацией в нем топ-сообщений)

-Товар цена в 3 валютах (гривна, рубль, уе-конвертация по курсу НБУ или определенного банка)

-Админка для владельца сайта со статистикой и всеми нужными настройками и для админов (модераторов) с набором возможностей (стандартные как для большинства досок обьявлений)

-Возможность нескольких вариантов размещения баннеров на главной и непосредственно в каталогах и обьявлениях

-Функционал по платным обьявлениям (выделить, ТОП, VIP и размещение информации с подробным описанием каждой услуги и как осуществить заказ)

-ТОР сообщения в виде слайдера или другого интересного функционала

-Возможность оплаты обьявлений (установка полноценного мерча или просто скрипт оплаты-нужны платежки qiwi, приват (или виза-мастеркард), вебмани, другие по усмотрению)

-Возможность отправки бесплатного обьявления через смс (должно попасть на модерацию админу-рассмотрим как возможность реализовать функцию на будущее)

-Возможность отправки писем любым пользователем публикующему обьявления как через свой ЛК так и на странице обяьвления

-Возможность пожаловаться на обьявление

-Обратная связь

-Отзывы о фирмах города (возможность добавлять под информацией о фирме в каталоге)

-Градация на сайте стандартная — по городам, регионам Украины, с фото без, видам товаров и услуг, товар сортировка по цене, разделам, типу раздела, услуги по подвидам (более подробно исполнителю)

-Личный кабинет у зарегистрированных пользователей, с данными:

МОИ ОБЬЯВЛЕНИЯ (избранные, активные, ждут активации, блокированные, на модерации, истек срок публикации)

МАГАЗИНЫ ГОРОДА (переход в единый каталог фирм, магазинов, предприятий родного города)

МОЙ КОШЕЛЕК (история платежей, пополнить кошелек с возможностью выбора различных платежек, далее раздел оплатить услугу-премиум, ВИП, поднять в поиске, выделить, оплатить пакет услуг плюс справа пояснение по пополнению и оплате услуг)

МОЙ ПРОФИЛЬ (настройки профиля)

МОИ СООБЩЕНИЯ (отправить сообщение на почту другому), входящие сообщения по опубликованным юзером обьявлениям и администрации

ПАРТНЕРАМ (на данной странице будет информация предложение о сотрудничестве)

-Возможность рассылки в ЛС всем пользователям от администрации

-Регистрация в каталоге предприятий фирм услуг населению и тд (разбить по услугам). Пример с ссылками смотрите ниже

-Личная страница (простая без сложного функционала) у магазинов (платная услуга), фирм, с возможностью публикации своих предложений в виде небольшого каталога (должен быть связан с основными обьявлениями).

Пример каталога фирм (http://www.gid28.ru/spravochnik-organizaciy/catego...)

Пример страницы фирмы (http://www.gid28.ru/spravochnik-organizaciy/firma/...)

Пример личной страницы VIP фирм (http://www.gid28.ru/promo/firma/969) Пример2 (https://www.avito.ru/lotmebel)

-Кроссбраузерность

-Оптимизация страниц

-SEO компоненты

-Яндекс метрика и Гугл аналитик (приоритет на Яндекс при создании сайта)

-Роботы, индексация

-Гарантия и бесплатная доработка всех багов, ошибок на протяжении определенного времени после сдачи проекта (по договоренности сторон)

Пожалуйста если вас заинтересовал проект, но готовы взяться несколько дороже или более по срокам исполнения, пишите предложение с вашими конкретными условиями, тк ТЗ расписано практически полностью и обьем работы понятен.

Более подробно готов оперативно обсудить в ЛС.

Оплата по готовности проекта либо по мере сделанной работы, никаких предоплат. Работа через гарант приветствуется.