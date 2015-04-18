Сайт для ТЭК

Нужна разработка сайта + дизайна\фирменного стиля\логотипа для ТЭК (транспортно-экспедиционная компания).

Компания будет заниматься грузоперевозками - авто, жд, авиа по России.

Как только увидим то, что понравилось - будут дополнительные задачи (к примеру: написать калькулятор) от чего сумма может поменяться в большую сторону.

Для уточнения какой либо информации - связь, а так же - лучше, сразу видеть примеры.

Наименование организации: ООО "Грузовоз"

Skype: notur2k