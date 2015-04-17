Сделать мультиязык для сайта на Wordpress

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать мультиязык для сайта - nextlevel.kiev.ua.

Русский по умолчанию - сохранить строение урлов как сейчас.

Украинский - к урлам добавлять атрибут /uk

Соответственно внутнение страницы должны еще создаваться для укр версии сайта. Меню сайта так же.

Жду ваших предложений в пм.

WordPress
10 лет назад
Seo-Serg
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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