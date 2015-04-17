На основе существующего моего сайта (друпал) делаем новый сайт. Убираем существующий контент,в дизайне изменяем только цвет (был синий-станет красным) заливаем на новый хост. Все доп. работы(если потребуются мелкие доработки) за ...
Сделать лендинг
Сделать лендинг по примеру http://www.templatemonster.com/demo/52603.html сроки 1 2 недели. подробности в лс.
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