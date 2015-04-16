Создание сайта на Opencart

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Закрыт5 заявок146 просмотров

Нужно сверстать и интегрировать сайт с CMS Opencart.

Макеты:

http://sites78.ru/intecomp13

http://sites78.ru/intecomp23

http://sites78.ru/intecompmedal/

http://sites78.ru/intecomp43

http://sites78.ru/intecomp53

http://sites78.ru/intecomp63

http://sites78.ru/intecomp73

Бюджет 8000 руб.

Срок - 7 дней.

Opencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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